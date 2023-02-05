Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Palandöken'de kar kalınlığı 103 santimetre
[Fotograf: AA]
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Hakkari'de 90, Uludağ'da 83, Kartalkaya'da 80, Davraz'da 77, Erciyes'te 60, Murat Dağı'nda 59, Denizli'de 55, Saklıkent'te 54, Kartepe'de 48, Sarıkamış ve Bozdağ'da 43, Zigana'da 40, Hesarek'te 38, Çambaşı'da 37, Akdağ'da 35, Gevaş Abalı'da 33, Yalnızçam'da 31, Hazarbaba, Yıldız Dağı ve Küpkıran'da 25, Kop Dağı, Keltepe ve Ovacık'da 20, Elmadağ'da 19, Ilgaz'da 16, Mersivan ve Salda'da 15, Ergan'da 13, Kandilli'de 9 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Erzurum
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