Diyarbakır'dan Bodrum'a giden ve 43 kişiyi taşıyan otobüs, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Olay yerine ambulans, jandarma, itfaiye, Afyonkarahisar AFAD ve Isparta AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

"4 vatandaşın hayati tehlikesi var"

TRT Haber yayınına konuk olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kazayla ilgili ilk ihbarın saat 06.43'te ulaştığını belirtti:

"Şu anda 8 vefat bilgisi var ancak 4 vatandaşın daha hayati tehlikesi var. Yaralılar, hızla bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Henüz net olmamakla birlikte şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bilgisi var."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan elîm otobüs kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hemşehrilerimize ve Afyonkarahisar'ımıza geçmiş olsun" sözlerine yer verdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan elîm otobüs kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Hemşehrilerimize ve Afyonkarahisar'ımıza geçmiş olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 5, 2023

[Fotoğraf: AA]

Kazada kolu kırılan Adem Kaya, Şanlıurfa'dan otobüse bindiğini ve Bodruma gittiğini söyledi.

Şoförün uyuduğunu iddia eden Kaya, "Yolda buzlanma falan yoktu. Ben de kaza anında yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. Otobüsün altında kalan insanlar vardı. Ölenler vardı, öğrendiğim kadarıyla 8 kişi ölmüş. Çok kötüydü. Sonra bizi ambulanslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirdi. Benim kolum kırılmış gerçekten kötüydü. Allah sabır versin" diye konuştu.

Bakan Koca: 3’ü ağır 42 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olay yerinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 42 kişinin yaralandığını duyurdu.

Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın tedavisine başlanmıştır. Bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Geçmiş olsun" sözlerini kullandı.