Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 09:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayganlaşan yolda drift atan sürücüye 20 bin lira ceza
[Fotograf: İHA]
Bursa'da bir otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolu fırsat bilerek drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı’nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle yolun kayganlaşmasını fırsat bilen sürücü drfit atarak ilerledi.
O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine drift atan sürücüye 20 bin TL idari para cezası yazıldı.
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