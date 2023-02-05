Olay, merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı’nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle yolun kayganlaşmasını fırsat bilen sürücü drfit atarak ilerledi.

O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine drift atan sürücüye 20 bin TL idari para cezası yazıldı.