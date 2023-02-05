Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 05:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kar nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle aralarında çocukların da olduğu 7 kişilik aile, AFAD ve ANDA ekipleri tarafından kurtarıldı.
Batman'a bağlı Yeşilöz köyünde 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişilik aile karda mahsur kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ANDA ekipleri hareket geçti.
Kar ve tipi altında aileye ulaşan ekipler, araçta bulunan aileyi alarak sağlıklı bir şekilde merkeze ulaştırdı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: AFAD Batman Kar Yağışı
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