Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 03:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin’de rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu
Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesinde etkili olan yoğun kar sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede rahatsızlanan hasta için seferber oldu.
Mardin’in Mazıdağı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Şenyuva Mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.
Şenyuva Mahallesinde yaşayan 24 yaşındaki M.A. isimli kişi gece saatlerinde rahatsızlandı.
Ekiplere haber verilmesi üzerine harekete geçen 112 ve UMKE ekipleri kapalı olan yolları kepçe yardımıyla ulaşıma açarak M.A. isimli kişiye ulaştı.
Evde yapılan ilk müdahalenin ardından M.A. Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne nakil edildi.
Etiketler: Mardin Kar Yağışı
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