Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Kocaeli'de cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
F.Z. idaresindeki cip, Köseköy İstasyon Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi tren istasyonu mevkiinde E.V. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler F.Z. ve E.V. ile araçlardaki F.K, Y.E, M.Z, H.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Y.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından araç geçişlerine açıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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