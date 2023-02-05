Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih’te restoranda çıkan yangın iş hanını sardı
İstanbul Fatih'te bir iş hanının girişindeki restoranda yangın çıktı. Alevler bir anda üst katlara sıçrayarak iş hanını sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Cağaloğlu Mahallesi Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Caddesi'ndeki 5 katlı iş hanının girişinde faaliyet gösteren restoranın bacasında yangın çıktı. Büyüyen alevler, kısa sürede üst katlara sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın nedeniyle iş hanında büyük çapta hasar oluştu.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
[Fotoğraf: AA]
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