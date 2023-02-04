Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışı Bursa'da ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Özellikle Orhaneli-Bursa kara yolu Kapıkaya mevkisinde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bursa Kar Yağışı Ulaşım
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