Bakan Fahrettin Koca, sosyal medyadan, çetin kış koşullarında hastaya ulaşan sağlık ekiplerinin mücadelesini paylaştı.

Koca'nın verdiği bilgiye göre; Van Bahçesaray'a bağlı bir köyde yaşayan hamile kadın, kanama ve ağrı şikayetiyle yardım çağrısında bulundu.

Van Bahçesaray’a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikâyeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı. Hasta uygun alanda helikopterle alınıp Van Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi. pic.twitter.com/dKzr6c7Je2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2023

Hastaya tipi ve kar nedeniyle Snowtrack ambulansla ulaşıldı.

Snowtrack ambulansla yolculuğun düşük riskini artıracağı değerlendirildi. Bunun üzerine hastanın helikopter ambulansla nakli koordine edildi.

Uygun bir alanda helikopterle alınan hasta, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Bakan Koca, "Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi" açıklamasını yaptı.