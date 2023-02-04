Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 21:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
[Fotograf: İHA]
Güney Marmara'da yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü yapılacak bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 5-6 Şubat'ta Narlı-Adalar hattındaki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada ise yarın saat 06.00 Erdek-Saraylar-Barbaros, saat 09.00 Saraylar-Barbaros, saat 15.00 Barbaros-Saraylar, saat 17.00 Barbaros-Marmara-Erdek, saat 19.15 Marmara-Erdek, saat 17.00 Erdek-Marmara-Barbaros ve saat 18.30 Marmara-Barbaros seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Yarın saat 08.30'da Bandırma-Kadıköy seferini düzenleyecek olan İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesinin de bu seferi iptal ettiği bildirildi.
Etiketler: Balıkesir Deniz Otobüsü İstanbul
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