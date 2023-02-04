Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Yarın için önemli bir uyarım da özellikle #motosiklet sürücülerimiz ve motokuryelerimize❗️



⚠️Kuvvetli #fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli olalım❗️



CAN GÜVENLİĞİNİZ

taşıdığınız ürünlerden de,

zamanla yarıştan da

ÇOK DAHA KIYMETLİ ????️???? pic.twitter.com/4FxVTBFFx6 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2023

Vali Yerlikaya, yarın için bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.