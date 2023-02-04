Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4’ü ağır 30 yaralı
Diyarbakır’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.
Mehmet Faysal Işık yönetimindeki yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.
Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır Son Dakika Trafik Kazası
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