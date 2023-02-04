İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında V.E'nin evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 290 sikke, 220 tarihi nitelikteki obje, 30 tablet ve benzeri taş materyal, 50 yüzük, Osmanlı dönemine ait kılıç, demir kase ile iki dedektör ele geçirildi.