Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde, profesyonel ve acemi kayakçılar ile buraya aileleriyle gelen çocuklar, snowboard, kayak takımları ve kızaklarla kaydı.

[Fotoğraf: AA]

Teleski ve telesiyejle 3 bin rakımdaki pistlere çıkan ziyaretçiler, şehir merkezi ve beyaza bürünen yayla ile yüksek noktaların izlenebildiği bölgede manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

"Merkezimiz, bu sene bölgenin önemli cazibe merkezi olacak"

Merkezdeki vatandaşlarla bir araya gelip kayak yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkezdeki bazı pistlerin iki hafta önce açıldığını ancak o dönemde yeterince kar bulunmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Akbıyık, son günlerde yoğun karın etkili olduğunu ifade etti.

"Burası şu an cıvıl. Van, Şırnak, İran, Irak'tan kayakseverler Hakkari'ye akın ediyor. Biz de bu manzarayı görmek, spor ve kayak yapmak için geldik. Şu anda pistlerimizin tamamı kayak yapmaya hazır. Pist uzunluğumuzu 9 bin metreye çıkardık. Acemiler için kapalı yürüme bandı yaptık. Merkezimiz inşallah bu sene bölgenin önemli cazibe merkezi olacak. Buradaki kalabalık da bunu gösteriyor. Hakkari tarihinin en güzel, en iyi yatırımlarını, hizmetlerini alıyor. Spor alanında da Cumhuriyet tarihine denk yatırımlar, 50'nin üzerinde proje gerçekleşti."

[Fotoğraf: AA]

Van'dan bir grup kayakseverle gelen Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez de kentin yağış bakımından diğer illere göre şanslı olduğunu dile getirdi.

"Hem manzarası hem pistleri hem de insanları mükemmel. Buraya 24 kişiyle geldik. İki gün buradayız. Tüm kayakseverlerin buraya gelmesi lazım. İnsanlar buraya sadece manzara görmeye bile gelebilir."

[Fotoğraf: AA]

Mahmut Çelik de "Teleski ve telesiyej hizmet veriyor. Bunların sayesinde pistlerin üst kısmına çıkıyoruz. Doğayı ve bu tür ortamları seviyorum. Burada olduğum için mutluyum. Kayseri ve Ankara'dan iki arkadaşım arayıp buraya gelmek istediklerini söyledi. Çevre illerden birçok kişi geliyor. Her şeyin güzel olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Merkezde görevli Jandarma Arama Kurtarma timleri de mahsur kalma ve yaralanmalara karşı önlem alarak, vatandaşlara yardımcı oluyor.

[Fotoğraf: AA]