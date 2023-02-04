Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette federasyonun genel koordinatörü Erkan Taşbaşı, antrenörler Yasin Çetintaş ve Turgay Okumuş ile milli sporcular Oya Ekici ve Nesrin Cavadzade yer aldı.

TKF Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı, kahraman gazilerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Taşbaşı, ziyarette gazilere para karate branşı hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını anlattı.

"Gazilerimizle para karate sporun faydaları ve bu konudaki iş birlikleri üzerine görüşmeler yaptık. Kendilerine karate sporunu anlattık. Çoğundan da para karateye başlama sözü aldık. Gazilerimize bulunduğu illerde gönüllü antrenörlerimizce her zaman destek olacağız. Gazilerimizin yoğun ilgisi gelecek başarılar adına bize de umut verdi. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum."

Ziyarette milli sporcular Oya Ekici ve Nesrin Cavadzade gazilere gösteri yaptı.