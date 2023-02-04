Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsak Vural, kiralık olarak İsveç temsilcisi Hammarby'e transfer oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu İsak Vural sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildi.