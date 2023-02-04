Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İsak Vural kiralık olarak Hammarby'de
İsveç ekibi Hammarby, Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu İsak Vural’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsak Vural, kiralık olarak İsveç temsilcisi Hammarby'e transfer oldu.
Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu İsak Vural sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildi.
Det står nu klart att 16-årige Isak Vural, med ett förflutet i Hammarby, ansluter för ett lån under 2023 från sin turkiska klubb Fenerbahce SK.— Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) February 4, 2023
Välkommen tillbaka till Hammarby Isak! #Bajen pic.twitter.com/hmSVpXVmVL
Etiketler: Transfer Haberleri Fenerbahçe İsveç
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