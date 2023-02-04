Trabzonspor’a borcundan dolayı transfer yasağı cezası alan ve TFF 3. Lig’e kadar düşen Eskişehirspor'da hareketli günler yaşanıyor.

Kırmızı siyahlılar, 7 dönemlik cezası kalkınca 48 saatte 12 transfer gerçekleşti.

Es Es, Furkan Korkut, Mehmet Taşçı, Ömer İnan, İsmet Kavuştu, Mustafa Çağlayan, Berke Kılıç, Tufan Kelleci, Hamza Ok, Serdar Dursun, Barış Memiş, İsmail Haktan Odabaşı ve Ayberk Altan'ı kadrosuna kattı.

Öte yandan Eskişehirspor taraftarları sosyal medyadan, 8 Şubat Çarşamba günü bitecek ara transfer dönemi öncesinde kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.