Portekizli yıldızın takımı Al Nassr, 15. haftada Al Fateh'e konuk oldu. Ev sahibi ekip Cristian Tello ile 1 - 0 öne geçti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca ilk yarının bitimine 3 dakika kala skoru eşitledi. Al Fateh 58. dakikada Sofiane Bendebka ile yeniden üstünlüğü sağladı.

Maçın uzatma dakikalarında Al Nassr penaltı kazandı. Topu alan Ronaldo, 90 artı 3'te kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi. Öte yandan Anderson Talisca, maçın son anlarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma 2-2 sonuçlanırken mücadeleyi 14 top kaybıyla tamamlayan Cristiano Ronaldo, sayısız fırsattan da yararlanamadı. 15 maçta 34 puana ulaşan Al Nassr bu skora rağmen liderliğini sürdürdü.