Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da siftah yaptı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da siftah yaptı. Portekizli yıldız, takımı Al Nassr'ın, Al-Fateh'le oynadığı maçta 90 artı 3'üncü dakikada penaltıdan attığı golle bir puanı kurtardı.
Portekizli yıldızın takımı Al Nassr, 15. haftada Al Fateh'e konuk oldu. Ev sahibi ekip Cristian Tello ile 1 - 0 öne geçti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca ilk yarının bitimine 3 dakika kala skoru eşitledi. Al Fateh 58. dakikada Sofiane Bendebka ile yeniden üstünlüğü sağladı.
Maçın uzatma dakikalarında Al Nassr penaltı kazandı. Topu alan Ronaldo, 90 artı 3'te kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi. Öte yandan Anderson Talisca, maçın son anlarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşma 2-2 sonuçlanırken mücadeleyi 14 top kaybıyla tamamlayan Cristiano Ronaldo, sayısız fırsattan da yararlanamadı. 15 maçta 34 puana ulaşan Al Nassr bu skora rağmen liderliğini sürdürdü.
Etiketler: Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan
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