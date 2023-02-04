Şenol Güneş, ligin 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği Tayyip Talhan Sanuç ve Dele Alli'yi Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

Geçen hafta ilk 11'de sahaya çıkan Gedson ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Bacağında ağrı hissede Redmond da riske edilmediği için kadroya dahil edilmedi.

Güneş, bu 4 futbolcunun yerlerine Necip Uysal, yeni transfer Amir Hadziahmetovic, Saiss ve N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Josef de Souza ve Salih Uçan'da kadroya giremedi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rosier, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun ve Aboubakar ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sivasspor cephesi

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Çalımbay, Beşiktaş maçında Alaaddin Okumuş ve sakatlığı devam eden Yatabare'nin yerine yeni transferler Saiz ve Caicedo'yu sahaya sürdü.

Sivasspor'da Yatabare'nin yanı sıra sakat futbolcular Ulvestad, N'Jie ve Murat Paluli de kadroda yer almadı.