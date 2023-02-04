Sivasspor ile Beşiktaş, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Sivasspor tek golle kazandı, düşme hattından uzaklaştı. Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi son buldu.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikda yeni transferi Saiz filelerle buluşturdu.

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, aldığı bu kritik galibiyetle 24 puana yükselerek nefes aldı.

Süper Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Beşiktaş zirve yarışında yara aldı. Siyah-beyazlı ekip 39 puanda kaldı.

Demir Grup SivassporSpor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Roiser'in kale alanına çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.

5. dakikada bu kez ev sahibi takım etkili geldi. Gradel'in sol kanattan ortasında kale önünde kafalardan seken top arka direkte Saiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Cofie'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

18. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in kavisli ortasında top ceza sahasında herkesi aşarak taca gitti.

GOL - 23. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Altıpasın solunda topla buluşan Caicedo penaltı noktası gerisindeki Saiz'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

29. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada duvar pasıyla soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e defans son anda müdahale etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in direkt kaleye gönderdiği top, baraja çarparak uzaklaştı.

73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Hadziahmetovic'in sağ çaprazda ceza alanı çizgisinin gerisinden gelişine vuruşunda, top farklı şekilde üstten auta gitti.

80. dakikada Muleka'nın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Roiser'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan sert ortasına ön direkte ayak koyan Cofie, topu kornere gönderdi.

86. dakikada defansın arkasına sarkan Angielski kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.

Stat: Yeni 4 Eylül.

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 59 Camara), Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Charisis, Saiz (Dk. 90+8 Appindangoye), Gradel (Dk. 90+8 Ziya Erdal ), Caicedo (Dk. 36 Angielski).

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku (Dk. 64 Umut Meraş), Tayfur Bingöl (Dk. 76 Dele Alli), Necip Uysal (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Hadziahmetovic, N'Koudou (Dk. 64 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 90 Ghezzal), Aboubakar.

Gol: Dk. 23 Saiz (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 20 Cofie, Dk. 45 Saiz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Masuaku, Dk. 88 Welinton (Beşiktaş)