Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ömer Erdoğan, soru almayacağını belirtti.

"Bir Karagümrük maçından sonra göreve gelmiştik, yine bir Karagümrük maçıyla görevinden ayrılma kararı aldım. Bizi bu büyük camiaya layık gören Başkanımız Faruk Koca'ya ve büyük camiamıza teşekkür etmek istiyorum. Futbolcu kardeşlerime, personele, kulüpteki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ankaragücü taraftarı zor günlerde takıma ve bana güvenlerini sürekli gösterdi. Biz de bu camiaya iyi yerlere getirmek için mesai harcadık ama futbolda yenilikler iki taraf için de iyi oluyor. Hayırlısı olacağına çok inanıyorum. Kolay bir karar değildi. İki taraf için doğru olacağına inandığım için bu kararı aldım. Yeni gelen hocamıza da transfer dönemi bitmeden transfer yapma imkanı sağlayacağımız için böyle bir karar aldık. Ankaragücü'nün çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Düzgün karakterli, yetenekli oyuncularımız var. Daha çok kenetlenmeleri gerekiyor. Taraftarımız da bu takıma inansın, sezon sonu çok iyi yerde bitirecekler."