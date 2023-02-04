MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Pedrinho ile penaltı atışından yararlanamayan MKE Ankaragücü devrenin sonuna doğru Diagne'nin golüne engel olamadı ve ilk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarının 65. dakikasında penaltı kazanan Fatih Karagümrük'te topun başına Borini geçti ve durumu 2-0'a getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Fatih Karagümrük karşılaşmadan üç puan ile ayrıldı.

Fatih Karagümrük bu galibiyetle yenilmezlik serisini 7 maça çıkartarak 26 puana yükseldi. MKE Ankaragücü ise 11. yenilgisini alarak 22 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Mujakic'in ceza yayının solundan uzak köşeye çektiği şutta topu kaleci Batuhan Ahmet Şen, kornere tokatladı.

15. dakikada konuk takım atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Ozdoev'in şutunda kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kontrol etti.

PENALTI - 27. dakikada MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Kaleci Batuhan Ahmet Şen'in ceza sahasında Beridze'yi düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemek için kenara gelen Arda Kardeşler, 2 dakikalık bir incelemeden sonra kararını değiştirmedi ve penaltı kararını yineledi.

MKE ANKARAGÜCÜ PENALTI KAÇIRDI - 31. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi ve sarı-lacivertliler öne geçme şansını kullanamadı.

36. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Münir Levent Mercan'ın şutunda, top sol direkten oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

GOL - 45+1. dakikada Fatih Karagümrük kontrataktan bulduğu golle öne geçti. Hızlı gelişen hücumda MKE Ankaragücü savunmasını az adamla yakalayan konuk takımda Ozdoev'in uzun pasıyla Shukurov, ceza sahasının sağında topla buluştu. Shukurov'un kale sahasına indirdiği topa müsait durumda vuran Diagne, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1.

VavaCars Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 63. dakikada Mujakic'in ceza sahasında Colley'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler, konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 65. dakikada Borini'nin kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen sol direk dibinden ağlara gitti. 0-2.

82. dakikada Sowe'un ceza yayından çektiği sert şutta kaleci Batuhan Ahmet Şen, son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka önemli pozisyon olmadı ve VavaCars Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Fıratcan Üzüm, Radakovic, Mujakic, Marlon (Dk. 75 Yasin Güreler), Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Djokanovic), Emre Kılınç, Pedrinho (Dk. 58 Zahid), Beridze (Dk. 68 Oko), Sowe.

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Salih Dursun (Dk. 89 Rodrigues), Baniya, Dresevic, Münir Levent Mercan, Ricci (Dk. 84 Nicholas), Shukurov (Dk. 71 Bertolacci), Ozdoev, Colley (Dk. 71 Burak Kapacak), Borini (Dk. 89 Kerim Frei), Diagne.

Goller: 45+1 Diagne, Dk. 65 Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 74 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)

Andrea Pirlo: İyi bir oyunla istediğimizi aldık. Önemli bir 3 puandı

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, çok önemli bir maça çıktıklarını aktardı.

"Rakibimiz de bizim seviyemizdeydi. 3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk dakikalarda iyi başlayamadık. Soğuktan dalgındık belki de. Sonrasında iyi toparladık. İyi bir oyunla istediğimizi aldık. Önemli bir 3 puandı. Uzun süren beraberlik serimizi de bozmuş olduk."

İtalyan teknik adam, takım kaptanı Fabio Borini'nin transferde isminin büyük kulüplerle geçmesini de değerlendirdi.

"Borini'yi başka forma altında görmek istemeyiz. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Transfer döneminde bunlar konuşulur. Borini'yi ligin kalan bölümünde aramızda görmek istiyoruz."