Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şu an bir dönüm noktasında olduklarını belirtti.

"Hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. Bir maç değerlendireceğiz bugün ama bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için üzerinde duracağız ama esas sıkıntı son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur."

Ali Koç: Bize yapılan operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. pic.twitter.com/6CXG2IpmCb — TRT Spor (@trtspor) February 4, 2023

"Gözümüze batan, direkt yarışa etki eden 5 puan"

Koç, iki tarafa da hata yapılan maçta bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesinin, oradan netice almasının kendi fıtratlarında olmadığını kaydetti.

"3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında kaybedilen 2 puan, direkt yarışa etki eden 5 puan. Bu gözümüze batan. Bir de arada kaynayanlar var. Bir şubat ayındayız yine. Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal döneminde 22. hafta, şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ondan sonra 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybediyoruz. Bu hayatın normal akışına bile aykırı. Yine erkenden söyleyip anlatacağız."

Ali Koç: 90 dakikalık maçta hakem, yardımcılar ve VAR'ın bu kadar kritik pozisyonda kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı kaç maç vardır? Bu hakem hatasıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifiyle değerlendirilmelidir. pic.twitter.com/mfTay7wDeX — TRT Spor (@trtspor) February 4, 2023

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından bahsederek, milyonların önünde tekme tokan cereyan eden bir maç izlediklerini aktaran Koç, bu maçla ilgili tartışmalı pozisyonların yer aldığı bir videoyu üyelere izleterek konuştu.

"Şubat ayında tekrar katliama uğrayacağız' diye düşünmedik değil. Bazıları dayak yedi ama neredeyse tüm takımın dayak yediği maçtan bahsediyoruz. Hakem ve VAR'ın maçın sonucunu etkileyecek bu kadar çok pozisyon, kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka maç belki de yoktur. Bu hataların hepsi istisnasız Fenerbahçe aleyhine gerçekleşmiştir. Bu hakem performansıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Bu haftanın hakem atamaları giden MHK tarafından yapılmıştır. Yani, 'bizden sonrası tufandır' mantığıyla bizim maça atanmaması gereken biri, en kritik maça atanmıştır. İyi ki bu MHK gitmiştir. Mert Hakan Yandaş'ın golü bize göre yüzde yüz gol. Ele çarpmış, velev ki ele çarpmış, VAR görüyor, aynı VAR hakemin gözü önünde görmesi gereken, maçın sonucuna etki edecek pozisyonu göremiyor. Bu performansla değil, niyetle anlatılacak bir durumdur. Net gol olan pozisyonu, 'ele çarptı' diye vermedin. Peki sen bunu görüyorsun, diğerlerini niye görmüyorsun? Görmüyorlar, çünkü görmek istemiyorlar. Göremiyorlar değil. Bu pozisyonda ne enteresandır ki bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor. Ndiaye diye bir oyuncu var. Bu oyuncuya bu hakem olağanüstü tahammül gösterdiği için atılması gereken maçı kartsız tamamladı. Bu maç malum rakibimizle yaşansa neler olmuştu düşünsenize. Rakibimiz bu maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmeliydi. Ve bu maçta bir oyuncu hiç kart görmeden maçı bitirdi."

[Fotoğraf: AA]

Jesus'a çıkan kırmızı kart

Ali Koç, teknik direktörleri Jorge Jesus'a kırmızı kart çıkartılmasını da "örneği yok" diyerek eleştirdi.

"İngilizce ve Türkçe bilmeyen hocamız, hakeme Portekizce, '(Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun) dedim' diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV'sine yazar hakem arkadaş, 'Ben Jesus'u oyundan attım' diye."

Ali Koç, aralarında "İstediğiniz yatırımı yapın, bu sistemi yenemezsiniz" diye düşünenler olduğuna dikkat çekti.

"Biz yalandan adalet istemiyoruz. Sivas'ta yaşananlar, Adana'da olanlar, çürümüş, kokuşmuş, kifayetsiz Türk hakemlik müessesinin iflas ettiğinin, tükendiğinin en önemli belgesidir. Bu bir belgedir. 'Yolsuzluğun belgesi mi olur' derler ya, işte futbolda belgesi budur. 2 maçta 5 puan, şampiyonluk yarışına etki, büyük bir etkidir."

Sivasspor

Adana Demirspor



Ali Koç: 2 maçta direkt 5 puan, şampiyonluk yarışında büyük bir etkidir. pic.twitter.com/F0OVzQXU7f — TRT Spor (@trtspor) February 4, 2023

"Bir hakem bir takımı katleder sonraki hafta maç verilir, o mesajdır"

Ali Koç, son konuşmasında sadece hakem Ali Palabıyık değil, o ve Yasin Kol'a iki ayı geçen süre zarfında maç verilmediğini ifade ettiğini hatırlattı.

"Defalarca bu konuyu söylediğim için hakemlik müessesinde yönlendirmeler vardır. Bir hakem, bir takımı katleder sonraki hafta maç verilir, o mesajdır. Bu sezon özelinde bu iki hakem hata yapmıştır. O yaygara koparılan maçta iki taraf lehine de hatalar olmuştur. O maçı seyretmeyenler zanneder ki Alanyaspor için rakibi doğranmıştır ama çift taraflı hata. O maçtan sonra Ali Palabıyık aylarca maç alamadı ve Yasin Kol başka maçta. Benim bunu gündeme getirme sebebim diğer hakemlerin performanslarını etkilemeleri. Dolayısıyla Ali Palabıyık'ı işimize gelince savunuyoruz durumu yok. İlkesel bir durum var. İnşallah kafasına girer bu konu. Şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı. Zevkle izledik. Biz topa girmedikçe agresifleşiyorlar. Bizim arkadaşlar çirkin buluyor ama ben komik buluyorum. Benim sesimi de kullanarak video yapmışlar. Bu hiç konuşmayan kulüp, bugüne kadar konuşmayan, Sivas'ta da konuşmayan kulüp, sesimi kullandı. Dün atışmalar oldu. Orada bazı şeyler ima ediliyor."

Ali Koç: Şampiyonluk adaylarından en çok cezayı alan biziz. pic.twitter.com/CYsuSzPOeS — TRT Spor (@trtspor) February 4, 2023

"(Galatasaray'a) Bu kadar inanıyorsunuz iddianıza, niye gelmediniz?"

Başkan Koç, o konunun ilkesel bir konu olduğunu vurguladı.

"Bazıları şunu diyecek; siz 8 Mart operasyonuna taş koydunuz. Sizler olmasaydınız bu hakemler temizlenmişti, şimdi de dert yanıyorsunuz. O dönemde bütün hakem sınavları, yani klasman sınavları, bir evvelki federasyon tarafından, ki bir önceki federasyon Türk futbol tarihinde en ağır zararı görendi, o grubu temizleyeceklerdi ve tamamen keyfiyetle hiçbir sınava değinmeden istedikleri hakemi sisteme getireceklerdi. Biz o açıdan sezon ortasında, 'Böyle saçmalık olur mu?' dedik. Başka kulüpler de tepki gösterdiler. 'Siz bunları engellediniz' diyorlar. Öyle değil. Gerçek hakemlik müessesinde devrimsel atama yapılacaktı. Liyakatle yapılmayacağı için, güç kimin elindeyse onun isteğine göre atama yapılacağı için karşısında durduk. Açık konuşmayı seven bir insanım. Milyonları etkileyen konularda başkanlar, yöneticiler açıklama yapıyor. 'Gelin iddiaları televizyonda tartışalım' dedik. Bu kadar inanıyorsunuz iddianıza niye gelmediniz?"

"TFF Başkanına, 'iyi niyetinize hala inanıyorum' dedim "

Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, 'iyi niyetlerine hala inandığını' söylediğini açıkladı.

"Ben bildiğimi ve yaşadığımı söylüyorum. Kongre üyelerimiz belki siz kızıyorsunuz ama bu benim görüşüm. Daha evvelki federasyonlarla neler yaşadığımızı tahmin edemezsiniz. En fahiş hatalar ise bu federasyon döneminde yapılıyor. Çünkü altını tutmak kolay değil. 'Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi' dendi. Öyle bir şey çıkmadı. Geçen sene, bir derbi öncesi, hakemin Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor iddiasında olduğu gibi. Külliyen yalan çıktı. Özür var mı? Yok. Bu sezon Murat Ilgaz konusu. Murat Ilgaz, VAR atamalarından sorumlu. Baktırdık, böyle bir şey çıkmadı. Ben 6 sene yöneticilik, 5 sene başkanlık yaptım. 40-45 senedir futbol takip ediyorum. MHK ile sıkıntı yaşayan pek çok camia var. Ben MHK ile sıkıntısı olup MHK'yi hedef almayıp başkan vekillinin hedef alındığını hiç görmedim. Çünkü o başkan istenen bir başkandı. İyi ki gitti. Sonra 'cezalar' dendi. 'PFDK Başkanı Fenerbahçe formasıyla karar alıyor' dendi, tepki gösterince 'niye üstünüze alınıyorsunuz' dediler. Ben aptal olmadıklarını biliyorum. Ama samimi olmadıklarını da biliyorum. Sonra toplantıda, 'niye üstünüze alınıyorsunuz' dedi. 'İsmimizi geçirdiğinizde üstümüze alırız' diyorum. Cezalar açıklandı. Şampiyonluk adaylarından en çok ceza alan biziz. Şimdi ne oldu, Lale Orta Türkiye'nin ilk kadın MHK başkanı olarak atandı."

[Fotoğraf: AA]

Ali Koç, Galatasaray ile ilgili de konuştu.

"Ben hayatımda algı ve manipülasyonu hep bir ağızdan yöneticileriyle, medyadaki kalemleriyle, medyada, sosyal medyada resmi ve gayriresmi hep bir ağızdan bu kadar iyi yapıp, başta TFF kurulları ve futbol paydaşlarını etkileyen bu mertebeye gelmiş dünyada başka camia yoktur. Dolayısıyla 'siz de yapın' diyebilirsiniz. Şimdi pompaladıkları şey o camianın bir yöneticisinin ettiği ağır laflardan sonra, 'bitirmeyiz, etmeyiz.' Bizim DNA'mızda, fıtratımızda bu yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Özelde de umumide de, her yerde aynı."

"Onların dertleri Ali Koç"

Koç, hakkında, Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla devamlı federasyona gittiği yönünde laf çıkarıldığını belirtti.

"Size taahhüt ediyorum, 'hiçbir zaman TFF'ye yalnız gitmeyeceğimi' söyledim onlara çünkü biliyordum bunu diyeceklerini. Kafaları böyle çalışıyor. Nitekim gitmedim. Onların derdi Fenerbahçe de değil, dertleri Ali Koç. TFF Başkanı ve ekibinin İngiltere ziyareti vardı; 'Ali Koç uçakta Büyükekşi ile İngiltere'ye gidiyor' dediler, ben o gün maçtayım. Doğruları ispat etmek zorundasınız. İftira atmak, yalan söylemek, bu ülkede çok kolay, o yüzden doğruyu söyleyen, doğrusunu ispat etmek zorunda kalıyor. Bunlar 2 ay bunu pişirdiler. Son olarak resmi ağızdan, beni tek başıma federasyonu ziyaret etmemin sakınca olacağını söylediler. Hep algı operasyonu. Şimdi Lale Orta. Çok tanımıyorum, bu baskıyı ne kadar kaldırır. Türkiye'de algılar gerçeklerin önündedir. Türkiye'de çok az insan baskı kaldırabiliyor."

[Fotoğraf: AA]

"VAR'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız"

Ali Koç, VAR sistemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"Biz derhal, ivedilikle, en kısa zamanda VAR'ı Türk hakemlerinden kurtarmalıyız. Bu öneriyi dün yaptık. 'Ağlamaya gelmedik' dedik. VAR olmazsa olmazıdır futbolun. İnşallah önümüzdeki sene yarı otomatik ofsayt sistemi gelecek, daha rahatlayacağız. Bu devirde VAR olmazsa olmazdır. Ancak VAR bizim ligimizde kullanıldığı gibi, özellikle Fenerbahçe'ye kullanıldığı gibiyse VAR bir canavardır ve şu anda bunu yaşıyoruz. En acil tedbir olarak en kısa zamanda yabancı VAR hakemleri, Türk futboluna getirilmelidir. Federasyon devre arasında bunu denedi. Sanki dostlar alışverişte görsün gibi denenmiş geldi bana. Bu niye önemli çünkü hakemin de yardımcılarının da niyeti performansı kötüyse en önemli sigorta, adaleti kullanan VAR'dır. Bu da dünyanın her yerinde böyle Türkiye hariç. Öneri muhakkak ivedilikle belki bu sezon geçti ama önümüzdeki sezon VAR yabancı hakemlerden oluşmalı.

Yapay zeka atamalarını ilkesel olarak destekliyoruz ama bu mükemmel çalışana kadar birkaç sezon geçecektir. Doğru kullanılırsa fayda sağlayacaktır. Hakem atamaları 1 kişinin 2 dudağı arasında olmamalıdır."

Burak Kızılhan: Fenerbahçe'nin varlığına saldırı niteliğindedir

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, perşembe günü ligde oynadıkları Adana Demirspor maçında yaşananlardan dolayı yönetim kurulu faaliyet raporunu sunmayacağını belirtti.

"Bugün bizim için farklı bir gün. Bugün tüm gündemlerden bağımsız bir Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştireceğiz."

Kızılhan, hevesle bir çalışma sürecine girdiklerini, 15 sayfalık konuşma hazırladığını, fakat perşembe günü Adana'da yaşananların kendilerini tüm bu odaklardan uzaklaştırdığını söyledi.

Kızılhan, bugün Fenerbahçe'nin Türk futbolu ve değerleri adına knuşma günü olmadığını vurguladı.

"Bugün Fenerbahçe'nin yarıştan uzaklaştırılmak için nelere maruz kaldığını konuşma ve fikirlerinizi alma günü. Perşembe akşamı daha önce onlarca örneğini yaşadığımız şekilde Fenerbahçe'nin bilerek, kasten, yarıştan uzaklaştırılmasının bir benzerinin nasıl hayata geçirildiğini bir kez daha en net şekilde görmüş olduk. Fenerbahçe'nin Türk sporuna, Türk gençlerine yaptığı yatırımlar, ülkemizin yarınları için attığı adımlar, altyapılardan yetiştirdiği binlerce sporcu ve bu emekleri, alın teri hiçbir anlam taşımıyormuş. Perşembe akşamı yaşananlar Fenerbahçe'nin varlığına ve Türk sporuna verdiği emeklere saldırı niteliğindedir."

Kızılhan, son 10-12 senedir yaşadıklarına rağmen hiçbir zaman Türk sporuna katma değer sağlamak için çabalamaktan vazgeçmediklerini aktardı.

"Bir dönem çok muteber olan, bugün 'terörist' denen Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri Fenerbahçe'ye kumpas kurmaya çalıştı. Fenerbahçe'yi ele geçirip o feneri söndürerek tüm ülkeye mesaj verilmek istendi. Devleti arkasına alan bu yapının polisleri, hakimleri saldırdı. Savcıları, medyası, bürokratları saldırdı. Başkan ve yöneticilerimiz hapse atıldı. Biz bir gram geri adım atmadık. Stadımıza gaz bombası atıldı, çocuklarımız ağlatıldı, otobüsümüze kurşun sıkıldı ve faili meçhul kaldı. Elimizden göz göre emeklerimiz çalındı, şampiyonluklarımız alındı. Tüm bunları, Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler dışında kimse sorgulamadı. Bugün gördük ki bazı kesimlerin bizimle mücadeleleri bitmedi, savaşları son bulmadı. Bizse hiçbir zaman ilke ve değerlerimizden vazgeçmedik. Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı, köklerini bu topraklardan alan Fenerbahçe olarak mücadeleye devam ettik. Sadece sporda değil ülkemizi ilgilendiren her konuda, kayıtsız şartsız milletimizin, devletimizin yanında olduk. Bugünse öyle bir noktaya geldik ki, kendimizi her şeyi sorgular durumda bulduk. Yaptıklarımızın Türk futbolu karşısındaki bu yapı için bir gram değerinin olmadığın gördük. Değeri yok ki bunlar yaşanabiliyor ve önüne geçilemiyor son 10-11 yıldır."

"Bu kulübün her şey karşısında"

Kızılhan, spora değer veren herkesi, gençleri, çocukları, Fenerbahçe'yi seven milyonları dışladıklarını dile getirdi.

"Anlık menfaatler uğruna Türk futbolunu yok etme noktasına getirdiler. Yetmedi mi, doymadınız mı, bu düşmanlık niçin? Geldiğimiz noktada her şeyin içini boşaltınız, anlamsız kıldınız."

Kızılhan, Divan Kurulu üyelerine seslendi.

"Sizi dinlemek ve sonra camia olarak kararları almak istiyoruz. Sayın Divan Kurulu üyeleri, önce sizi dinleyeceğiz, sonra Fenerbahçe olarak birbirimize kenetlenip gereken adımları atacağız. Dün camiamızın bir kez daha bir ve bütün olması için bir açıklama yayımladık. Bu kulübün her şey karşısında. Sadece sizlerin desteğine, bir ve bütün olmanıza ihtiyacı var bu kulübün. Kırgınları, kızgınlıkları bir kenara bırakın. Kim olursa olsun mücadele edenleri koruyun, kollayın. İyilik ve doğruluk kazanacaksa inanın bunu Fenerbahçe sağlayacak."

Toplantıda, bu dönem hayatını kaybeden kurul üyeleri ile kurula yeni katılan 250'ye yakın kişinin isimleri okundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda 40, 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduran bazı üyelere plaketlerini takdim etti.

70 yılını dolduran 3 üyeden biri olan 92 yaşındaki Tevfik Fikret Erol Demiroma plaketini alkışlarla Ali Koç'un elinden alırken, 80 yılını dolduran Ali Süha Polat'ın ise oğlu Şevket Alp Polat rahatsız olan babası adına plaketi aldı.

Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusu

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

"Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır."