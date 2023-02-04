Türkiye ile Slovenya'nın karşı karşıya geldiği Dünya Grubu 1 play-off mücadelesine çiftler müsabakasıyla devam edildi.

ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci ve son gününde Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel ikilisi, Sebastian Dominko-Blaz Rola çiftinin karşısına çıktı.

TUR BİZİM!



Dün kazandığımız iki mücadelenin ardından günün ilk mücadelesi olan çiftlerde Slovenya'yı 7-5, 4-6 ve 6-4'luk setlerle 2-1 mağlup ederek turu geçiyoruz!#DavisCup pic.twitter.com/uDcTKvRA01 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 4, 2023

Milli tenisçiler, 2 saat 3 dakika süren müsabakadan 7-5, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı.

Turnuvanın ilk gününde oynanan iki maçı kazanan Türkiye, böylece Slovenya karşısında skoru 3-0'a getirdi ve Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.