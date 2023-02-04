A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükseldi
A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'ya üstünlük kurarak Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükseldi.
Türkiye ile Slovenya'nın karşı karşıya geldiği Dünya Grubu 1 play-off mücadelesine çiftler müsabakasıyla devam edildi.
ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci ve son gününde Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel ikilisi, Sebastian Dominko-Blaz Rola çiftinin karşısına çıktı.
TUR BİZİM!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 4, 2023
Dün kazandığımız iki mücadelenin ardından günün ilk mücadelesi olan çiftlerde Slovenya'yı 7-5, 4-6 ve 6-4'luk setlerle 2-1 mağlup ederek turu geçiyoruz!#DavisCup pic.twitter.com/uDcTKvRA01
Milli tenisçiler, 2 saat 3 dakika süren müsabakadan 7-5, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı.
Turnuvanın ilk gününde oynanan iki maçı kazanan Türkiye, böylece Slovenya karşısında skoru 3-0'a getirdi ve Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselmeyi başardı.
Turu getiren galibiyetin ardından Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, mücadeleyi @trtsporyildiz'a değerlendirdi. pic.twitter.com/ESqHSbNVV3— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 4, 2023
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