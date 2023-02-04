Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli Belediyesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'daki programı kapsamında geldiği Nazilli'de Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Hitabın ardından Nazilli Belediye'sine geçen Erdoğan, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından karşılandı.
Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özcan'dan ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Etiketler: Aydın Recep Tayyip Erdoğan
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