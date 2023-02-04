Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı
[Fotograf: AA]
Tunceli-Erzincan kara yolu, yoğun kar nedeniyle zincir takılmayan tırların geçişine kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kentte ulaşımı aksattığı belirtildi.
Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Tunceli Erzincan Kar Yağışı Hava Durumu Ulaşım
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