Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının kentte ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolu, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.