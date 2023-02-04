İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 27 Ocak-2 Şubat haftasında 638'i Afganistan, 67'si Pakistan, 1576'sı diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 837'si Afganistan, 283'i Pakistan, 1320'si diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 440 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 11 bin 11 oldu.

Aynı dönemde 5 bin 98 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 756'sı Afganistan, 3 bin 456'sı Pakistan ve 11 bin 369'u diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 581 düzensiz göçmen kalıyor.

Terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 504 olarak kayıtlara geçti.