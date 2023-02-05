Şırnak’ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolda kamyonette mahsur kalan 4 kişi jandarma ve karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Hakkari ve Eruh ilçe yollarında ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesi ile Taşarası köyü arasında yolda kara saplanan kamyonette mahsur kalan 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.
İhbarla bölgeye gelen Beytüşşebap ilçe Jandarma Komutanlığı ile Karayolları ekipleri, yolda kara saplanan kamyonet ile 4 kişiyi kurtardı.
Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açılırken, kamyonetteki 4 kişinin Habur-2 Karakolunda misafir edileceği öğrenildi.
Tipi ulaşımı aksatıyor
Yağışla beraber tipinin de hakim olduğu Hakkari-Şırnak ve Şırnak-Eruh karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda meydana gelebilecek olumsuzluklar için çalışmalarını gece boyunca sürdürüyor.