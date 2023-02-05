Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesi ile Taşarası köyü arasında yolda kara saplanan kamyonette mahsur kalan 4 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbarla bölgeye gelen Beytüşşebap ilçe Jandarma Komutanlığı ile Karayolları ekipleri, yolda kara saplanan kamyonet ile 4 kişiyi kurtardı.

Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açılırken, kamyonetteki 4 kişinin Habur-2 Karakolunda misafir edileceği öğrenildi.

Tipi ulaşımı aksatıyor

Yağışla beraber tipinin de hakim olduğu Hakkari-Şırnak ve Şırnak-Eruh karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda meydana gelebilecek olumsuzluklar için çalışmalarını gece boyunca sürdürüyor.