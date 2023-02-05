Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 03:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da deprem
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10,66 kilometre olması nedeniyle büyük ölçüde hissedildi.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa sürdü. İstanbullular deprem nedeniyle tedirgin oldu.
Saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.
3 büyüklüğündeki deprem 10,66 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Son Dakika İstanbul Deprem
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