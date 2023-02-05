Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle Kocakaya mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kazı alanına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, 2 santimetre genişliğinde plastik boru içerisine konulmuş elektrik kablosu bağlı patlayıcı madde ile delici alet, kazma, kürek ve balta ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.V, U.Ç, S.G. ve O.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Kaçak Kazı
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