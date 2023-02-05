Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ATV aracıyla 40 metrelik uçuruma yuvarlanan 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ATV aracıyla uçuruma yuvarlanan 2 kişi UMKE ekiplerince kurtarıldı.
Sinan Değirmeni Yaylası mevkisinde üzerinde 2 kişinin bulunduğu ATV aracı uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler 40 metrelik uçuruma yuvarlanan Remzi ve Ayşe Beylan'ı bulundukları yerden halatlar yardımıyla sedyeye alarak yukarıya çıkardı.
Yaralılar buradaki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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