Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta dağ yolunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde kar nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 3 araçtaki 16 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Murat Dağı'ndan gelen 3 araçtaki 16 kişi, Küçükler köyüne yaklaşık 10 kilometre mesafede dağ yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığını bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Valiliği İl Özel İdaresine bağlı greyderler ve tuzlama kamyonları ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bölgeye giden yolun açılmasının ardından mahsur kalan 3 araçtaki 16 kişi kurtarıldı.
Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Uşak Kar Yağışı
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