Çatak ilçesi Atlıhan Mahallesi'ne bağlı Alacakaynak Mezrası'nda hamile olan Nursel Ogiz'in doğum sancıları başladı.

Yolları kardan kapalı olan mezradaki Ogiz'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi.

Ekipler 4 saatlik mücadelenin ardından kardan kapanan yolu ulaşıma açarak Alacakaynak Mezrası'na ulaştı.

Ekipler doğum sancıları başlayan anne adayı Nursel Ogiz'i ilk müdahalenin ardından önce Çatak Devlet Hastanesi'ne ardından da tam tetkikler için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.