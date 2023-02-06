Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da iki araç çarpıştı: Anne ve çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Isparta-Antalya kara yolu Dereboğazı, Kazak tünelleri yakınında akşam saatlerinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen araç ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada otomobillerden birinde bulunan anne ve çocuk oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu olarak bulunan 2 kişi çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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