Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

Adana Valisi Süleyman Elban TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

"Kahramanmaraş merkezli deprem ilimizde de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Tufanbeyli ilçemizde yıkılan binada bir kişi kaldı, enkaz altında olanları çıkardık. Çukurova ilçemizde bir bina yıkıldı. Yıkılan binamızda AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Biz de kriz merkezinde konuyu takip ediyoruz. Şu ana kadar can kaybı ile ilgili net bilgiler bize ulaşmadı. Çukurova'da yıkılan 11 katlı binadan endişelerimiz var. Çukurova'da başka yerlerde de hasarlı, yıkılmış binalar olduğu bilgisi de geldi."