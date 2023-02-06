Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 05:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 131 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Osmaniye'de 131 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1014 kişinin hayatını kaybettiği, 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor.
SAKOM’dan alınan bilgilere göre Osmaniye'de 131 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te toplam 7 bin 3 kişi yaralandı.
Etiketler: Deprem Osmaniye Son Dakika
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