Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 04:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya-Konya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapandı.
Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine bölge trafik ile jandarma ekipleri yolu araç geçişine kapattı.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yolda mahsur kalan vatandaşlara da ekipler tarafından yardım ediliyor.
Etiketler: Antalya Konya Kar Yağışı
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