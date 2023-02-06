Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine bölge trafik ile jandarma ekipleri yolu araç geçişine kapattı.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yolda mahsur kalan vatandaşlara da ekipler tarafından yardım ediliyor.