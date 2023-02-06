Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı günübirlik tatil bölgesi olan Eriklitepe’de hareketli bir gün geride kaldı.

Karla kaplanan Eriklitepe Tabiat Parkı’na hafta sonunu kar keyfiyle geçirmek isteyen yüzlerce vatandaş akın etti. Fakat kar yağışı aniden şiddetli şekilde bastırınca vatandaşlar kötü sürprizle karşılaştı. Onlarca araç, yüzlerce insan kar yağışından dolayı mahsur kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Panik yaşayan ve araçlarını çıkarmakta güçlük çeken vatandaşların imdadına ise Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Mağduriyetin giderilmesi için aksiyon alan Gölcük Belediyesi 20 araç ve çok sayıda personel ile yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. AFAD ekipleri de bölgeye gitti. Yolun açılması için kar küreme araçlarıyla çalışma başlatıldı.

Alınan önlemler ve yapılan yardımların ardından araçlar sağlıklı bir şekilde Eriklitepe’den ayrılınca yol yeniden normale döndü. Aküsü, yakıtı ve arıza yaşayan araçlar da çekici yardımıyla bölgeden alındı.

Öte yandan, yukarıya çıkamayan bazı vatandaşlar da yol kenarında ateş yakıp mangal yaparak karın tadını çıkardı.

[Fotoğraf: İHA]