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TRT Haber 06.05.2025 12:39

Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından ağır yıkıma uğrayan Adıyaman’ın Zey Köyü’nü ileri mühendislik teknikleri kullanarak kayalık zemin üzerine yeniden inşa etti.

Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, zemin etüdü sonrası belirlenen kayalık bölgedeki 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti.

Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. 87 köy evinde yaşam başladı.

Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hayallerin ötesini inşa etmeye devam…” mesajıyla tamamlanan köy evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı.

“Her ev için 750 metrekare parsel alan tahsis edildi”

Proje sorumlusu Servet Yılmaz, 3+1 olarak projelendirilen her ev için 750 metrekare parsel alan tahsis edildiğini söyledi:

"Ekiplerimiz zemin sınıfı, taşıma gücü yüksek olan yerleri seçti. Kaya üzerine konutlar yerleştirildi. Statik hesaplar ona göre yapıldı. 45 santimlik radye temel yapıldı. O yüzden herkesin içi rahat. Ada içi yollar, kaldırımlar, ibadet alanları, sosyal tesis alanları, 100 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıldı. Ada dışı elektrik, kanalizasyon, içme suyu alt yapılarının hepsi bitti. Şu anda köyümüzde hiçbir problem yok."

“Burayı gösterseler inanmazdım…”

Ayşe Uzun, “Buralar önce bir dağdı, taştı. Hiç inanmadık, burayı gösterseler inanmazdım. Buraya ev olacak mı, nasıl oldu, nasıl yaptılar nasıl çalıştılar? Allah razı olsun çok güzel hızlı şekilde yaptılar, evlerimizi verdiler. Beklediğimden daha güzeli oldu” dedi. Yeni evine taşınan Fatma Bilgiç “Önce Cumhurbaşkanımız sonra Murat oğluma verdiği sözün daha üstünde durup, sözünü tuttuğu için Allah işini rast getirsin” diye konuştu.

Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu

“Biz bu evlere ayakkabı ile girmeye kıyamadık”

Yeni evlerini çok beğendiklerini, “Eve geldik, ayakkabıyla girmeye kıyamadık” sözleriyle anlatan Hüseyin Uzun duygularını şu ifadelerler dile getirdi:

"Biz bu eve nasıl ayakkabıyla gireceğiz dedik. Beklediğimizin yüz bin katı güzel. Bir bakıyoruz 10 günde bir ‘Murat Kurum gelmiş, Adıyaman’a’ diyorlar. Tek tek geziyor, kontrol ediyor. İnkar edenin gözüne dizine durur. İşte meydan işte eser. Burası Zey köyü değil Paris olmuş” ifadelerini kullandılar. Zeliha Uzun da “Allah devletimizin ciğerini yakmasın. ‘Yapamıyor’ diyenler baksınlar, yapan nasıl yapmış… En güzel, kral evler yapmışlar. Villa gibi. Şehir evlerinden bile güzeller."

Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu

"Böyle mükemmel bir köy olacağını hayal dahi etmemiştik”

Yıkılan köyün ardından bu kadar modern konutların yapılabileceğine ihtimal vermediklerini söyleyen mahalle muhtarı İsrafil Ay, “İlk başlarda insanların ‘Bu evler yapılmaz, bu evleri niye bunları yapıyorlar? Buralar dağın tepesi, buralarda su olmaz, biz hayvanlarımızı otlatıyoruz’ gibi düşünceleri vardı. Böyle mükemmel bir köy olacağı kimsenin hayalinde dahi değildi. Yeni bir hayata başladılar. İnsanların, çocukların gözlerine bir bakıyoruz o korkular neredeyse gitmiş, buraya adapte olmuşlar” dedi.
 

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6 Şubat Adıyaman Asrın Felaketi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum
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Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
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