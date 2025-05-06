Bakan Fidan, AB toplantısına katılıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları toplantının, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'ye yapılan davet, Avrupa Birliği ilişkilerinde izlenen kararlı politikanın bir yansıması olarak görülüyor.

Bakanlık kaynakları toplantıya ilişkin, "Mevcut küresel sınamaların gerektirdiği yakın işbirliği ihtiyacı Avrupa Birliği’nin bir süredir göz ardı ettiği Türkiye’nin adaylık statüsünü yeniden hatırlamasına vesile olmuştur" ifadelerine yer verdi.

AB ile ilişkiler ve kıta güvenliği gündemde

Bakan Fidan'ın Gymnich adıyla da bilinen toplantıda NATO ve Avrupa Birliği arasında stratejik iş birliğinin kıta güvenliği için elzem olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın gündeminde terörle mücadele ve Avrupa’nın savunma sanayii kapasitesinin geliştirilmesine yönelik girişimleri de olacak.

Türkiye’nin güçlü savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenliğine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade edecek.

Terörle mücadele eden Türkiye'nin ortak coğrafyayı koruduğunu vurgulayarak, ortaklara somut ve anlamlı destek beklentisini bir kez daha hatırlatacak.

Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve vize serbestisi gibi önceliklerinin de Avrupa Birliği tarafına aktarılması planlanıyor.

Toplantı marjında Bakan Fidan’ın ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.