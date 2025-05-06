Parçalı Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.05.2025 13:00

Bakan Fidan, AB toplantısına katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Mayıs'ta Varşova’da düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak. Gündemde, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve kıta güvenliği konuları yer alacak.

Bakan Fidan, AB toplantısına katılıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları toplantının, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'ye yapılan davet, Avrupa Birliği ilişkilerinde izlenen kararlı politikanın bir yansıması olarak görülüyor.

Bakanlık kaynakları toplantıya ilişkin, "Mevcut küresel sınamaların gerektirdiği yakın işbirliği ihtiyacı Avrupa Birliği’nin bir süredir göz ardı ettiği Türkiye’nin adaylık statüsünü yeniden hatırlamasına vesile olmuştur" ifadelerine yer verdi.

AB ile ilişkiler ve kıta güvenliği gündemde

Bakan Fidan'ın Gymnich adıyla da bilinen toplantıda NATO ve Avrupa Birliği arasında stratejik iş birliğinin kıta güvenliği için elzem olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın gündeminde terörle mücadele ve Avrupa’nın savunma sanayii kapasitesinin geliştirilmesine yönelik girişimleri de olacak.

Türkiye’nin güçlü savunma sanayi altyapısıyla Avrupa güvenliğine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade edecek.

Terörle mücadele eden Türkiye'nin ortak coğrafyayı koruduğunu vurgulayarak, ortaklara somut ve anlamlı destek beklentisini bir kez daha hatırlatacak.

Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve vize serbestisi gibi önceliklerinin de Avrupa Birliği tarafına aktarılması planlanıyor.

Toplantı marjında Bakan Fidan’ın ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Türkiye- AB İlişkileri
Sıradaki Haber
Sırrı Süreyya Önder TBMM'de düzenlenecek törenle anılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Kremlin: ABD ile Ukrayna konusunda görüşmeler devam ediyor
14:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:13
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 615'e çıktı
13:48
ABD'de mahkeme, Trump'ın yüz binlerce göçmenin yasal statüsünü iptal etme talebini reddetti
14:07
Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi
13:31
Ordu'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
FOTO FOKUS
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ