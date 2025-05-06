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TRT Haber 06.05.2025 10:19

Meclis başkanlığı seçimi için takvim netleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un 2 yıllık görev süresi doluyor. Meclis başkanlığı seçimi için takvim netleşti. Süreç, 28 Mayıs'ta başlayacak. Seçimin 3 Haziran'da yapılması bekleniyor.

Meclis başkanlığı seçimi için takvim netleşti

Meclis'te 28'inci Dönem ikinci yasama yılında başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Seçim süreci için tarih netleşti.

Numan Kurtulmuş'un görev süresinin sona ereceği 7 Haziran'dan 10 gün öncesine denk gelen 28 Mayıs'ta seçim süreci başlayacak.

Adaylar, 28 Mayıs'tan itibaren 5 gün içinde Meclis Başkanlığı'na bildirilecek. Bu sürecin ardından Genel Kurul'da milletvekilleri 5 gün içerisinde toplanarak gizli oyla seçim yapacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla 3 Haziran'da seçilecek

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Meclis Başkanı seçiminin 3 Haziran'da yapılması planlanıyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada en fazla oy alan üye meclis başkanı seçilmiş olacak.

Yapılacak seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı da değişecek. Meclis Başkan Vekilleri için de partiler kendi adaylarını belirleyerek Meclis Başkanlığına iletecek.  

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