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Gündem
TRT Haber 25.07.2023 12:53

Adana'daki 5,5'lik depremde 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana ve Osmaniye'de depremde panik olan 8 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'daki 5,5'lik depremde 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 kişi yüksekten atlama ve düşme nedeniyle hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

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Adana AFAD Deprem Fahrettin Koca Osmaniye
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