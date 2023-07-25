Bakan Özhaseki: Adıyaman, Hatay ve Malatya şehir merkezlerini yeniden inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dünkü Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yapılan başvuruların 92 bin 764'e ulaştığını söyleyen Özhaseki, "Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum. Hatay’da 36 bin kişi ev için müracaat etmiş, 5 bin de ticari olarak, 41 bin neredeyse" dedi.

İlk temel Malatya'da atılıyor

İnşaatların ne zaman başlayacağına dair de bilgi veren Özhaseki şunları söyledi:

"İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya’da atacağız. Mesela Hatay için söylüyorum, Antakya merkezi yıkılmış. Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri biz imar ve inşa edeceğiz. Malatya’nın meydan projesini Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu yeri temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki 1000 sene yaşayacak. Yıkıma uğramış şehrin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak biz inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak bismillah diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz."

"Şehir merkezlerinde projelerimiz hazır"

Özhaseki, "Şehir merkezlerinde yapılaşma olacak mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Şehir merkezlerinde projelerimiz hazır. Güvenli olan merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz.

Hatay’da da merkezde yapılaşmaya biz başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin+4 katı geçmeyecek. Kahramanmaraş’ta Azerbaycanlı kardeşlerimiz afetzede kardeşlerimize konut yapmak için yer göstermemizi istediler. Onların inşa faaliyetleri için yerimizi hazırladık."

Uluslararası camiadan destek vermek isteyenlerin de olduğunu söyleyen Özhaseki, "Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz" dedi.

Fahiş kira sorunu

Bakan Özhaseki, açıklamasında fahiş kira sorununa da değindi, "Kiraların düşmesinin tek yolu var; fazla konut arz edilmesi. Eğer arz talep dengesinde talep lehine bir dengesizlik varsa orada fiyatı tutmada zorlanırsınız. Tabii bunun yanında fırsatçılar var. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Biz arzı artıracak ve arz talep dengesini sağlayacağız inşallah" dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "cezai müeyyide" konusunu ise Adalet Bakanlığının çalıştığını söyledi.