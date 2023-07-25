Açık 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.07.2023 12:00

Kira davalarında arabuluculuk düzenlemesi mahkemelerin iş yükünü azaltacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül'de başlayacağını belirterek, düzenleme ile mahkemelerinin iş yükünün azaltılacağını söyledi.

Kira davalarında arabuluculuk düzenlemesi mahkemelerin iş yükünü azaltacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışının azami yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu sürenin 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldığını aktaran Tunç, böylece konut kira sözleşmelerinde yıllık artışın 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25'i geçemeyeceğini söyledi.

1 Eylül'de kira davalarında zorunlu aracılık döneminin başlayacağını belirten Tunç, "Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak.  İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra Kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesi ne ilişkin davalar da alınıyor." dedi.

"Mahkemelerin iş yükü azalmış olacak"

Tunç, "Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayii rüştünü ispatladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Adana'daki 5,5'lik depremde 8 kişi hastaneye kaldırıldı
12:46
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
12:55
Otomotivde piyasa bozucu faaliyetlere 118,8 milyon lira ceza
12:39
Mevlidde tavuk pilav yiyen 128 kişi hastanelik oldu
12:37
Yerli kamikaze dronlar hidrojen itkiyle fırlatıldı
13:00
Çocuklar için güvenli bir gelecek: Ortak ebeveynlik
Giresun'un buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu
Giresun'un buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayii rüştünü ispatladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayii rüştünü ispatladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ