Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayii rüştünü ispatladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün kapılarını açan 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF) video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Uluslararası savunma sanayii fuarımızın 16'ncısının ülkemiz, firmalarımız ve dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen fuarımızda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılmak üzere İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimize, devlet ve hükümet yetkililerine, bakanlara, askeri erkana hoşgeldiniz diyorum.

1993 yılından beri düzenlenen IDEF kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayiinde dünya ölçeğinde bir marka haline gelmiştir. Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı, yeni ortaklıkların tesis edildiği, savunma sanayii ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorum.

"Sektörümüz çatışma bölgelerinde sınanan sistemleriyle rüştünü ispatladı"

Türkiye olarak karşılaştığımız pek çok engele, gizli açık ambargoya rağmen savunma sanayiimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz milli teknoloji hamlemizin meyvelerini hamdolsun farklı alanlarda toplamaya başladık. Türk savunma sanayii sektörü son yıllarda tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikayesi yazmaktadır. Sektörümüz çatışma bölgelerinde sınanan zırhlı araçlarıyla, toplarıyla, roketleriyle, hava savunma sistemleriyle envai çeşit silah ve radar sistemleri ile rüştünü ispatlamıştır.

"İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyada önde gelen 3 ülke arasında yer alıyoruz"

Kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarımızın hemen tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılayabiliyoruz. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır. Dünyanın ilk SİHA gemisi diyebileceğimiz TCG Anadolu'yu donanmamızın hizmetine verdik. Akıncı ile başladığımız TİHA hamlemizi insansız savaş uçağımız KIZILELMA ile şimdi çok farkıl bir boyuta taşıyoruz. KAAN ismini verdiğimiz 5. nesil milli muharip uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz.

Bunun dışında savunma sanayiinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum.

"Uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz"

Geçen hafta yaptığımız Körfez ülkeleri ziyaretimizde, savunma sanayii ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023'te bu anlaşmalara yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz. Hep söylediğimiz gibi biz sadece ürün satmanın peşinde değiliz. Uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Savunma sanayii alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu düşüncelerle kara, deniz, havacılık ve uzay lojistik destek, güvenlik alanlarında geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyecek firmalarımızın her birine başarılar diliyorum. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'mızın verimli geçmesini temenni ediyor, tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum.