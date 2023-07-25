Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
İHA 25.07.2023 00:26

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bugün tekrarlanan Kur’an-ı Kerim yakma skandalına sert tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Danimarka’ya sert tepki
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Danimarka’da bir kere daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık saldırı gerçekleştirildi. Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı sürdürülen bu sistematik düşmanlığa karşı İslam dünyasını ve uluslararası düzeyde vicdan sahibi bütün yürekleri gür bir sadayla güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum.” 

 

ETİKETLER
Ali Erbaş Danimarka Diyanet İşleri Başkanlığı
Sıradaki Haber
Yunanistan'a yardım için gönderilen uçuş ekibinin mücadelesi aralıksız sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
Arnavutköy'de kaza: 5 yaralı
01:59
Ankara'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
01:26
Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
00:52
UAEA Başkanı Grossi: Zaporijya yakınlarında mayınlar gözlemlendi
00:49
Merkez Bankası'ndan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları
00:40
İsrail'de bir kişi aracıyla protestocuların arasına daldı
İsrail Meclisi önünde yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
İsrail Meclisi önünde yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail'de bir kişi aracıyla protestocuların arasına daldı
İsrail'de bir kişi aracıyla protestocuların arasına daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ