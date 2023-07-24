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Gündem
AA 24.07.2023 23:01

Türkiye'den Cezayir'e yangınlarda ölenler için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'de devam eden yangınlarda ölenler için başsağlığı diledi.

Türkiye'den Cezayir'e yangınlarda ölenler için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde devam eden yangınlarda çok sayıda sivilin ve askeri personelin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor günlerinde Cezayir'e her türlü desteği sağlamaya daima hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki 11 kentte dün başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı Cezayir
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