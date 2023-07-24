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TRT Haber 24.07.2023 21:05

Kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğinin de üç ay süreyle uzatıldığını söyledi. Erdoğan, mücbir sebep düzenlemesinin depremden en çok etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da devam edeceğini açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Ödenekten 115 kişinin faydalanmasını beklediklerini söyleyen Erdoğan, "6 Şubat'ın meydana getirdiği felaket, fatura unutulabilir mi? Şehitlerimiz, gazilerimiz unutulabilir mi? Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afeti olan depremlerin üzerinden henüz 5,5 ay geçti" dedi.


Deprem bölgesinde 872 bin bağımsız bölüme sahip 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süresi başlamıştır. Hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir. Şu an itibariyle köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah sonbaharla birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız"

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