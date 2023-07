Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanından emeklisine tüm kesimlerin gönlünü alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Milletimize hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart'ta yerel yönetim seçimlerinde yenilemek istiyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetinden mahrum kalan şehirlerimizi kurtarmak için önümüzdeki seçimler bir fırsattır.

[İsveç’in NATO süreci]

"İsveç'le ilgili kararı Meclis karar verecek"

NATO Zirvesi ülkemiz açısından tezlerimizi dillendirdiğimiz, uluslararası bir toplantı oldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta görüştük. Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. İsveç'e hassasiyetlerimiz konusunda uyarılarımızı yaptık. Meclis bu konuda üzerine düşen kararı verecek.

Komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Aynı başarıyı yakalamamız yönünde hiçbir mani yoktur. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak neticeleri inşallah yakında göreceğiz.

"Körfez turunda verimli görüşmeler yaptık"

Körfez turumuzda çok önemli adımlar attık. Suudi Arabistan, Katar ve BAE görüşmelerimiz çok verimli geçti. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük havacılık sözleşmesine imza attık. Katar'la ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. BAE ile ticari ve ekonomik anlamda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. TOGG'u muhataplarımıza ziyaretimizde hediye ettik. TOGG her 3 liderlenden de tam not aldı. TOGG'u yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında görmeye başlayacağız.

"Kıbrıs adasının adil bir barışa kavuşmasını istiyoruz"

Lefkoşa'da 20 Temmuz coşkusunu birlikte yaşadık. Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışına katıldık. KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Biz adanın gerçekleri temelinde çözümden kaçmayız. Kıbrıs adasının adil bir barışa kavuşmasını istiyoruz. Tüm süreçlerde bunu gösterdik, yine gösteririz. Karşımızdakilerin de sahadaki durumu kabullenmesi gerekir. Barış Harekatı'nın 49. yılında şehitlerimizi rahmet anıyorum. KKTC'ye her alanda katkılarımıza devam edeceğiz.

"15 Temmuz işgal girişimiydi"

15 Temmuz'da kahramanlarımızın minnet borcunu bir kez daha hatırladık. Milletimiz Türkiye'nin geçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya haykırdı. Demokrasi ve millet düşmanlarının bitmeyen kinlerinin arkasında bu gerçek vardır. Bunlar tüm çabalarına rağmen amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Türk milleti var oldukça 15 Temmuz destanımız nesilden nesile gururla aktarılacak. Birileri rahatsız olsa da biz o gece elleriyle tankları durduran kahramanlarımıza sahip çıkacağız. 253 şehidimizin hepsini özlemle yaad edeceğiz. Gazilerimizin verdiği mücadeleyi gururla anlatacağız.

Tüm bunları yaparken rehavete asla kapılmayacağız. Son FETÖ'cü hesap verene kadar bu terör örgütüyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın.

Orman yangınlarıyla mücadelemizi başarılı şekilde yürütüyoruz. 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA yangınlarla mücadele ediyor.

TMO 580 noktada ürün alımı aralıksız yapılıyor, alımlar sürecek.

6 Şubat depremleri

Ülkemizin dört bir yanından felaketler ciddi hasarlara yol açıyor. 6 Şubat'ı unutmak mümkün mü? Şehitlerimiz ve gazilerimiz unutulabilir mi? Tarihimizin en büyük afetlerinden olan 6 Şubat yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken binaların hasarlarını tamamen kaldırdık. Yıkılan binaları devlet eliyle yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Zemin etütleri yapılan yerlerde inşa çalışmaları hızla yapılıyor. Köy evlerinden teslim edilenler var. Sonbaharda konutlarımızı da vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Yerinde dönüşüm çalışmalarını başlattık. Bir kısmı kredi bir kısmı hibe olarak önemli destekler veriyoruz. 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor.

Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. 6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 104 milyar doların üzerindedir. Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz.

"Ekonomide önceliğimiz istihdam"

Türkiye temel ekonomik hedeflerine bağlılığını devam ettiriyor. Türkiye'yi istihdam ve üretim hedefleriyle büyütmeye devam edeceğiz. Zamana göre kullandığımız araçlar değişse de hedefimizden asla şaşmayacağız. Ülkemizin her meselesini 21 yılda nasıl güvenle çözmüşsek bugünkü sıkıntılarında üstesinden geleceğiz.

Her tedbiri alacağız ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her ferdine yayacağız. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir kazanımından en küçük geri gidişe müsaade etmeyeceğiz. İstikrar, güven, sürdürülebilirlik ekseninde yolumuza devam edeceğiz. Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz. Bunların ağırlıklı kısmını, varlık satışı değil, istihdama ve üretime dönük projeler oluşturuyor.

Memur maaşlarına düzenleme

Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. (Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz. Piyasayı yukarı çekmek sonu olmayan bir kısır döngünün içine girmek demektir. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz.

"Fiyat manipülasyonunun önüne geçeceğiz"

Ticaret Bakanlığımız fiyat manipülasyonunun önüne geçmek için gerekli adımları atıyor. Haksız kazanç sağlamaya çalışanların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz