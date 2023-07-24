Kılıçdaroğlu Lozan'ın 100'üncü yılında Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden oluşan heyetle beraber Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yılı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu, mozoleye çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İsmet İnönü’ün kabrini de ziyaret etti.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Anıtkabir’de bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.